جعجع: في لبنان دولة تفاوض و «دويلة» تقرر

صرّح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان لبنان يعمل اليوم على مستويين متوازيين: دولة تتفاوض وتحاول إدارة الأزمة، و”دويلة” هي صاحبة القرار الفعلي. الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات ومراسيم عديدة في ما يتعلق ب”الحزب” ، إلا أن المشكلة ليست في اتخاذ القرار بل في العجز عن تنفيذه. الرئيس والحكومة قد يكونان إيجابيين في أي حوار خارجي، لكن المعضلة تبدأ عند العودة إلى الداخل اللبناني حيث لا تمتلك الدولة القرار الكامل.

