بالصور: الجيش يعيد فتح طريق الماري ويباشر تأهيل جسر طيرفلسيه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة مختصة من الجيش على إزالة ساتر ترابي، كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 /4 /2026 على طريق الماري – عين عرب في صور. كما جرى تركيز نقطة مراقبة عند مثلث الماري – العباسية – عين عرب.

الجيش يعيد فتح طريق الماري ويباشر تأهيل جسر طيرفلسيه



واستكمالًا لأعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه – صور، بوشر العمل على تركيز عبارة أسمنتية لتمكين الآليات من العبور.

