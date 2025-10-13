لبنان

الجولة الخامسة من البرنامج التنموي والمحلي لـ “القوات” في جزين

Published: 14 hours ago
جزين

نظم جهاز التنمية المحلية في حزب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع مؤسسة “كونراد آديناور – KAS”، الجولة الخامسة من برنامجه التنموي في منطقة جزين، بالتنسيق مع منسقية “القوات” في جزين، تخللها ورشة عمل بعنوان: “البلدية القوية – بلدية ملمة، فاعلة وشفافة.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وتأتي هذه المحطة استكمالا للجولات السابقة من البرنامج، بمبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات البلديات وتمكينها من أداء دورها بفاعلية في خدمة المجتمع المحلي.

وركزت الورشة على تزويد رؤساء وأعضاء البلديات بالمعلومات والخبرات العملية التي تساعدهم على تطوير أدائهم الإداري والإنمائي، بما يسهم في بناء بلديات قوية وشفافة قادرة على الاستجابة لحاجات المواطنين.

وشهد هذا اليوم مشاركة عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر الذي ناقش مع الحاضرين واقع التنمية في المنطقة، مؤكدا “الدور المحوري للبلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة”، ومتابعته المستمرة “لتأمين الدعم اللازم لها سواء عبر التشريع أو من خلال التواصل مع الوزارات المعنية”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Tags
Published: 14 hours ago
Back to top button