الجولة الخامسة من البرنامج التنموي والمحلي لـ “القوات” في جزين

نظم جهاز التنمية المحلية في حزب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع مؤسسة “كونراد آديناور – KAS”، الجولة الخامسة من برنامجه التنموي في منطقة جزين، بالتنسيق مع منسقية “القوات” في جزين، تخللها ورشة عمل بعنوان: “البلدية القوية – بلدية ملمة، فاعلة وشفافة.

وتأتي هذه المحطة استكمالا للجولات السابقة من البرنامج، بمبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات البلديات وتمكينها من أداء دورها بفاعلية في خدمة المجتمع المحلي.

وركزت الورشة على تزويد رؤساء وأعضاء البلديات بالمعلومات والخبرات العملية التي تساعدهم على تطوير أدائهم الإداري والإنمائي، بما يسهم في بناء بلديات قوية وشفافة قادرة على الاستجابة لحاجات المواطنين.

وشهد هذا اليوم مشاركة عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر الذي ناقش مع الحاضرين واقع التنمية في المنطقة، مؤكدا “الدور المحوري للبلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة”، ومتابعته المستمرة “لتأمين الدعم اللازم لها سواء عبر التشريع أو من خلال التواصل مع الوزارات المعنية”.

