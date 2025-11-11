جدل حول فضلة عقار في المتن… و”القوات” تكشف التفاصيل

في ضوء تداول منشور يتضمّن اتهامات وافتراءات بحقّ منسّق المنطقة المحامي ميشال الجمّال، يهمّ منطقة المتن الشّمالي في “القوّات اللبنانيّة” أن توضح للرأي العام ما يلي:

أولاً: إنّ ما يُتداول حول تأجير عقار من قبل البلدية لا يعدو كونه طلبًا من أحد أبناء البلدة لإشغال مساحة صغيرة من فضلة عقار. وقد عُرِض الموضوع على المجلس البلدي الذي تابع خطوات أولية بشأنه، إلا أنّه لم يسلك طريقه إلى التنفيذ ولم يصدر أيّ قرار بالإشغال. وعليه، كان الأجدى التحقق من المعطيات لدى الجهات المعنيّة قبل نشر معلومات مغلوطة تمسّ بسمعة أشخاص ومؤسسات.

ثانياً: إنّ ما جرى تداوله عارٍ تمامًا من الصحّة، ولا يعدو كونه محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق عبر فبركة روايات لا تمتّ إلى الواقع بصلة. وإنّ العمل البلدي والحزبي في المتن الشمالي يُمارس وفق القانون والأصول، وبما يخدم أبناء المنطقة ومصلحتهم فقط.

ثالثاً: ترفض منطقة المتن في “القوات” رفضًا قاطعًا أيّ تشكيك بنزاهة منسّقها، وتؤكّد أنّ الحملات المُغرضة التي تستهدف “القوّات اللبنانية” لن تنجح في تشويه الحقائق. كما تشدّد على استمرارها في أداء واجباتها وخدمة الناس بكلّ التزام ومسؤولية، واضعةً مصلحة المتن وأبنائه فوق أيّ اعتبار.

وتبقى “القوّات اللبنانية” المثال في العمل الجدي والمسؤول، المتمسّك بالقيم والأخلاق، تحقيقًا للخير العام.

