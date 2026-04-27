جدعون ساعر يدعو بيروت لاتخاذ “إجراءات حاسمة” ضد الحزب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن على الحكومة اللبنانية اتخاذ ما وصفه بـ”إجراءات حاسمة” ضد الحزب وعناصره، بما في ذلك استهداف مصادر تمويله.

وأضاف ساعر أن الحزب يواصل، بحسب تعبيره، انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذا السلوك يتعارض مع مصالح لبنان واستقراره.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي لبناني على التصريحات.

