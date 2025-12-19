مبادرة إنسانية تعزّز صمود القطاع الصحي في جبيل

وزّعت جمعية “من حقّي الحياة” مجموعة من الأدوية على عدد من المستوصفات والمؤسسات الصحية، بهدف مساندة المرضى والعائلات الأكثر حاجة، وتعزيز استمرارية الخدمات الصحية الأساسية.

وشملت عملية التوزيع مستوصفات: المنصف، الرعاية الصحية الأولية – جبيل، السلامة الأهلي – جبيل، لحفد الخيري، دار العناية للراهبات اللبنانيات المارونيات – حبوب.

وأكدت الجمعية أن “هذه الخطوة تندرج ضمن برنامجها الصحي المستمر، وأنها ستواصل العمل والتعاون مع المستوصفات والمؤسسات الشريكة، انطلاقًا من إيمانها بأن الصحة حق أساسي لكل إنسان، والحياة كرامة يجب صونها”.

