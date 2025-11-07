لجنة الحوار الوطني في جبيل تستعد لزيارة البابا لاوون الرابع عشر

عقدت لجنة “الحوار الوطني في بلاد جبيل” اجتماعاً في دار مطرانية جبيل المارونية في عمشيت، برئاسة راعي الأبرشية المطران ميشال عون وحضور الأعضاء. وقد وضع المطران عون أعضاء اللجنة في أجواء التحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، لا سيما زيارته الخاصة إلى عنايا للصلاة أمام ضريح القديس شربل.

وأعرب المجتمعون عن ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، معبرين عن أملهم أن تكون هذه الزيارة بارقة رجاء جديدة للبنان الوطن والرسالة.

