حظر “التوك توك” في جبيل حفاظًا على النظام والسلامة العامة

أصدر رئيس بلدية جبيل – بيبلوس الدكتور جوزف الشامي القرار رقم ٢٥٠/٢٠٢٥، قضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها) إلى نطاق المدينة، إلا إذا كانت مسجلة أصولا لدى هيئة إدارة السير وتحمل لوحات تسجيل نظامية.

ويسمح باستخدامها فقط لأغراض التوصيل ونقل البضائع لصالح المؤسسات التجارية والمطاعم، شرط التقيّد بشروط السلامة وامتلاك المستندات القانونية اللازمة.

كما يمنع تشغيل الموسيقى الصاخبة أو تركيب الزجاج الداكن (الفوميه) أو الإضاءة القوية من نوع LED Projectors، ويحظر تماما نقل الركاب أو توقف هذه المركبات في الأماكن العامة.

وقد كلفت الشرطة البلدية بتطبيق القرار بحزم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

