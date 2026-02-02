توقيف مروّجَي مخدّرات في جبل لبنان بالجرم المشهود

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات، في مختلف مناطق جبل لبنان

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو

ج. د. (مواليد عام 2000، لبناني)

بتاريخ 14- 01- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الدورة أثناء قيامه بترويج المخدِّرات على متن دراجة آلية نوع سويت لون أبيض تم ضبطها

بتفتيشه والدراجة، عُثِرَ على

-/5/ علب بلاستيكية مدوّن عليها 100$، بداخلها مادّة يرجَّح أنها مخدِّرات

-/12/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة يرجّح أنها كوكايين

– 4 مظاريف ورقية مدوّن عليها 100$

-هاتف خلوي ومبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه

وفي سياق متّصل

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت عناصر الشعبة من تحديد هويّة مروّج مخدّرات آخر ينشط في مناطق جبل لبنان، وهو المدعو

ش. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)

بتاريخ 17-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الدورة أثناء قيامه بترويج المخدِّرات على متن سيارة نوع مرسيدس لون فضي تم ضبطها

بتفتيشه والسيارة عُثِرَ على

-/77/ ورقة بيضاء بداخلها مادة بيضاء

-كيس نايلون صغير بداخله مادة الماريجوانا

-كيس نايلون صغير بداخله مادة حشيشة الكيف

-ورق لف سجائر، ومبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ

