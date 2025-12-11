جبال لبنان مهددة وجمعية الأرض تطلق تحذيرًا جديدًا اليوم

قالت جمعية الأرض – لبنان، في بيان :”جبالنا ليست مجرد مشاعات أو أراض خالية نرتادها في عطلة نهاية الأسبوع فحسب. قممنا هويتنا… هي لبنان نفسه؛ ثلوجه، مصدر مياهه، منقي هوائه، وثروة جيولوجية وبيئية لا تقدر بثمن”.

وأضاف البيان: “في اليوم العالمي للجبال، ١١ كانون الأول ٢٠٢٥، تجدد جمعيّة الأرض لبنان التزامها بحماية الجبال وقِمم التي تتعرض يوميا لانتهاكات وتعديات متزايدة، من مقالع وكسارات، إلى طموحات إستثمارية وعمرانية، وصولا إلى ممارسات بشرية مخالفة أو مضرة مثل الصيد العشوائي والتحطيب الجائر والسياحة غير المنظمة…”

وختم البيان :”من هنا، وفي هذه المناسبة، نجدد نداءنا للجنة البيئة النيابية بمناقشة مشروع قانون حماية قمم جبال لبنان الذي أعدته جمعية الأرض لبنان المسجل رسميا في قلم المجلس منذ ٢٦ آذار ٢٠٢٤، دون أن يشهد أي مناقشة حتى الآن”.

