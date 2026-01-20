بالصور: شراكة بين جامعة بيروت العربية ومنظمة الصحة العالمية لدعم صحة المراهقين

أطلقت كلية العلوم الصحية – قسم التغذية وتنظيم الغذاء في جامعة بيروت العربية، النسخة اللبنانية من مبادرة “غذاء اليوم… ازدهار الغد” (Nourish to Flourish) ، بالتعاون مع جامعة “وستمنستر” في المملكة المتحدة، مكتب منظمة الصحة العالمية – لبنان وبالاشتراك مع المديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف تعزيز صحة المراهقين ونقل المعرفة من الجامعة إلى المجتمع، من خلال تدريب طلاب التغذية على تنفيذ برامج توعوية في المدارس الرسمية والخاصة، من خلال 4 محاور أساسية: التغذية السليمة، النشاط البدني، الصحة النفسية، والاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي.

اشارة الى ان ‏ Nourish to Flourish هي مبادرة أطلقها طلاب من جامعة “وستمنستر” تحت إشراف الدكتورة رايسا الزين أستاذة مساعدة في الصحة العامة والتغذية في كلية علوم الحياة في الجامعة هدفت إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المراهقين، ثم انتقلت المبادرة إلى لبنان للتوسع تحت إشراف الدكتورة هنا التنير أستاذة مساعدة في البيولوجي – بيوتكنولوجي من جامعة بيروت العربية، حيث شملت مرحلتها الأولى تدريب طلاب التغذية في الجامعة، على أن تتبعها مرحلة تدريب المراهقين في المدارس الرسمية والخاصة ضمن محاور صحية متكاملة.

شارك في اللقاء الذي عقد في قاعة جمال عبد الناصر في حرم الجامعة، ممثلون عن وزارات رسمية، منظمات دولية، أكاديميون، خبراء في الصحة المدرسية وصحة المراهقين، واستُهلّ بكلمة لعميدة الكلية البروفسورة رجاء فاخوري، شددت في خلالها على “دور الجامعة في خدمة قضايا الصحة العامة وأهمية الشراكات الأكاديمية والرسمية لترجمة المعرفة العلمية إلى تدخلات مجتمعية مستدامة”، تلتها رئيسة قسم التغذية وتنظيم الغذاء البروفسورة ندى الدرة واكدت ” التزام القسم دعم المبادرات الصحية المبنية على الأدلة العلمية وربط التعليم الجامعي بالتحديات الصحية في المدارس والمجتمع اللبناني”.



اما مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور خالد فايد، فتحدث عن “الإطار الإداري والقانوني الذي ينظم البرامج الصحية في المدارس الرسمية”، مشيرًا إلى “دور السياسات التربوية في دمج مفاهيم الصحة والتغذية والنشاط البدني ضمن البيئة المدرسية”، في حين قدّمت مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة الدكتورة هيلدا الخوري عرضًا عن “برنامج الصحة المدرسية الوطني ومحاوره الأساسية، وآليات المتابعة الصحية والكشف المبكر والاستجابة للطوارئ في المدارس”.

من جهتها، عرضت المسؤولة التقنية عن تعزيز الصحة في مكتب منظمة الصحة العالمية الدكتورة رشا حمرة “الحملة الوطنية للتوعية حول صحة المراهقين المبنية على نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية، حيث سلطت الضوء على أبرز التحديات الصحية التي يواجهها المراهقون في لبنان”.



كما قدّمت الزين عرضا عن مبادرة Nourish to Flourish، التي تتكون من مجموعة من الشباب الذين يسعون لنشر الوعي بين المراهقين في المدارس الثانوية حول كيفية عيش حياة صحية ومزدهرة، واختُتم الحدث بالتشديد على “أهمية استمرار التعاون بين الجامعة، الوزارات، المدارس ومنظمة الصحة العالمية، لتوسيع نطاق المبادرة ودعم السياسات والبرامج التي تعزّز صحة المراهقين في لبنان

