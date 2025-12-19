جامعة القديس يوسف وتيلي لوميار توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

وقّعت كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ومجموعة تيلي لوميار – نورسات الإعلامية، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى إطلاق تعاون مشترك يعزّز التميّز الأكاديمي، ويدعم البحث العلمي والابتكار، ويساهم في نقل المعرفة الجامعية إلى المجتمع عبر الإعلام.

تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون الإعلامي–الأكاديمي، من خلال إبراز الأنشطة العلمية والبحثية، وتسليط الضوء على إنجازات الكلية ومشاريع طلابها، إلى جانب مشاركة أساتذة الكلية كخبراء ومحللين في برامج مختارة على شاشة تيلي لوميار – نورسات، بما يعزّز الربط بين الخبرة الأكاديمية والشأن العام.

وقد وُقّعت مذكرة التفاهم من قبل البروفسور فؤاد زمكحل عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف، وجاك الكلاسي المدير العام لتيلي لوميار – نورسات، في حضور نائب العميد البروفسور ليال بو أنطون، البروفسور مي صايغ منسقة برنامج التوظيف والتدريب في كلية إدارة الأعمال، النائب السابق البروفسور عبدالله فرحات ، السيدة ماري الجميل المسؤولة الإدارية، ومديرة برامج تيلي لوميار نورسات الدكتورة ماري تريز كريدي بالإضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة، و مجموعة من أساتذة الكلية.

وأوضح بيان “تيلي لوميار”، “ان هذه الشراكة تشكل خطوة نوعية في بناء جسر تواصل فاعل بين الجامعة والإعلام، وتعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي ودوره في التنمية، كما تعكس التزام المؤسستين بنشر المعرفة، ودعم التعليم، وإبراز الكفاءات الأكاديمية والشبابية على المستويين المحلي والدولي.

