شراكة جامعة القديس يوسف وأهلنا تفتح آفاق تعليمية جديدة

وقعت جامعة القدّيس يوسف – بيروت برئاسة البروفسور سليم دكّاش، مذكرة تفاهم مع جمعية أهلنا برئاسة سحر جلال الدين الجبيلي، لإنشاء “صندوق منح جمعية أهلنا” لدعم الطلاب الذين يعانون ضائقة مالية وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي.

وأقيم حفل التوقيع في مبنى رئاسة الجامعة بحضور عدد من نواب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث أكدت البروفسورة دينا صيداني أن المبادرة تأتي ضمن رؤية مشتركة لتمكين طلاب الجنوب وتعزيز فرصهم التعليمية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار رئيس الجامعة سليم دكّاش إلى تاريخ الجامعة العريق في صيدا ودورها المستمر في دعم الطلاب وبناء المستقبل، بينما شددت مديرة Fondation USJ سينتيا غبريل على أن الشراكة تعكس جوهر رسالة المؤسسة وتساهم في تعزيز النسيج التضامني بين الجامعة والمجتمع.

من جانبها، أعربت رئيسة جمعية “أهلنا” سحر الجبيلي عن فخرها بهذه الشراكة، موضحة أن الجمعية منذ 2010 قدمت الدعم لأكثر من 425 طالبًا وطالبة، وأن المشروع الجديد سيتيح دعمًا مستدامًا لطلاب المدارس الرسمية في صيدا والجوار، مع تعزيز برامج القروض والمساعدات الجامعية المباشرة.

وأكدت جميع الأطراف على أن التعاون بين الجامعة والجمعية يهدف إلى توفير فرص تعليمية عادلة ومستدامة، ويعكس الالتزام بخدمة المجتمع وبناء مستقبل الشباب

