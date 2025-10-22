جامعة القديس يوسف تمنح الدكتوراه الفخرية لأربع شخصيات طبية لبنانية بارزة

احتفلت جامعة القديس يوسف في بيروت في “أوديتوريوم مبنى ريمون وعايدة نجار” ضمن حرم العلوم الطبية، بمنح شهادة الدكتوراه الفخرية (Doctorat Honoris Causa) لأربع شخصيات طبية استثنائية تركت بصمتها في الطب والعلم والإنسانية: الدكتور بول قشوع، الدكتور طوني ك. شويري، الدكتورة كريستيان فران، والدكتور فرنسوا نادر.

احتفال مهيب وتكريم لرموز الطب اللبناني

أقيم الاحتفال بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش اليسوعي، إلى جانب عمداء الكليات، والأساتذة، وأعضاء الهيئة التعليمية، وعائلات المكرّمين. وجاء هذا الحدث في إطار احتفال الجامعة بمرور 150 عامًا على تأسيسها، ما أضفى على المناسبة طابعًا رمزيًا خاصًا.

في كلمتها الافتتاحية، عبّرت الأمينة العامة للجامعة البروفسورة نادين رياشي حداد عن فخر الجامعة بخريجيها الذين «يتألقون في أصقاع الأرض»، مؤكدة أن منح الدكتوراه الفخرية هذا العام هو تعبير عن الامتنان لمن أسهموا في خدمة المجتمع اللبناني والعالمي.

دكاش: الطب في خدمة الإنسان والمعرفة

بدوره، وصف البروفسور سليم دكاش كلية الطب بأنها «تحمل مشعل الرسالة الأولى لجامعة القديس يوسف: تثقيف الرجال والنساء في الخدمة الطبية للمعرفة والإنسانية». وأوضح أن تكريم الشخصيات الأربع ليس مجرد مبادرة أكاديمية، بل هو فعل وفاء ومعرفة يكرّم أجيال الأطباء الذين صنعوا تاريخ الطب في لبنان رغم التحديات.

نمر: لحظة تأمل واعتزاز

أما عميد كلية الطب البروفسور إيلي نمر، فعبّر عن التأثر الكبير الذي يعيشه الجسم الجامعي في هذا اليوم المميز، الذي يجمع بين تكريم أربعة خريجين بارزين وتحية لرئيس الجامعة على قيادته الحكيمة في أصعب المراحل.

المكرّمون في كلماتهم: وفاء، إلهام، وإنسانية

الدكتور بول قشوع

أستاذ جراحة القلب والشريان الأبهر في جامعة باريس-سيتيه، تحدث بعاطفة كبيرة عن رحلته من الحرب إلى الطب العالمي، شاكرًا أساتذته وداعميه، ومهديًا هذا التكريم إلى عائلته ولبنان.

الدكتور طوني ك. شويري

الأستاذ في معهد دانا-فاربر للسرطان وكلية الطب في جامعة هارفرد، عبّر عن امتنانه العميق لجامعته الأم، مشيرًا إلى أن القيم التي تعلمها فيها – الانضباط، الصدق، والطموح – هي ما شكّل مسيرته المهنية، مؤكدًا أن «كل شيء ممكن بالتعليم الجيد».

الدكتورة كريستيان فران

الباحثة في أمراض الكلى والمديرة المشاركة لمركز أبحاث علم الأحياء الوعائي في BIDMC، روت بتأثر حادثة إصابتها برصاص قناص عندما كانت مراهقة قرب كلية الطب، وكيف أيقظت تلك التجربة رغبتها في خدمة الإنسان عبر الطب، مهداة الدكتوراه إلى دفعتها لعام 1983 والجيل الجديد من الأطباء.

الدكتور فرنسوا نادر

رئيس مجلس إدارة BIOLINK.org وعضو مجلس إدارة Moderna، تحدث عن مسيرته في الصناعات الدوائية الحيوية، مؤكدًا أن «التميز ليس خيارًا بل مسؤولية»، ومهديًا التكريم إلى اللبنانيين في بلاد الاغتراب، مشددًا على أن «العالم هو ساحتنا، والسماء وحدها حدودنا».

رسالة الجامعة: تكريم القيم قبل الألقاب

وفي ختام البيان، أكدت جامعة القديس يوسف أن هذا التكريم يتجاوز الإنجازات الفردية ليحتفي بـروح الخدمة ونور المعرفة الذي يواصل إشعاعه عبر خريجيها منذ 150 عامًا، مجددة التزامها بتكوين أجيال من الأطباء والباحثين الذين يجسّدون القيم الإنسانية والعلمية في آن.

