جامعة البلمند ومايكروسوفت توقّعان مذكرة تعاون في الذكاء الاصطناعي

وقعت جامعة البلمند (UOB) وشركة “مايكروسوفت” مذكرة تفاهم، لوضع إطار للتعاون في مجالات تعليم الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية، بما يساهم في تزويد الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة. وقد وقع المذكرة كل من رئيس الجامعة الدكتور إلياس وراق ورئيس “مايكروسوفت” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نعيم يزبك.

وبحسب بيان للجامعة، “تحدد المذكرة مجالات التعاون المحتملة في تطوير برامج تعليم الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وتقويم امكانية انشاء مركز تميز، بما يدعم القيادات الأكاديمية والتنفيذية وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين والطلاب، ويعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي واقتصاد الذكاء الاصطناعي”.

وراق

وأكد الدكتور وراق “أهمية هذه المذكرة”، مشيرا الى أنها “تعكس التزام جامعة البلمند بدورها في إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل الرقمي. ومن خلال التعاون مع مايكروسوفت، نهدف إلى تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي وربط التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل والتحول الرقمي”.

يزبك

من جهته، أوضح يزبك أن “مايكروسوفت” تلتزم تمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق المزيد في عصر الذكاء الاصطناعي. ويسعدنا التعاون مع جامعة البلمند في دعم مبادرات تعليمية وتدريبية تركز على بناء المهارات الرقمية وتمكين الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين من اكتساب القدرات اللازمة للمشاركة بثقة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي”.

وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان على “تطوير برامج تعليم الذكاء الاصطناعي ودمجها ضمن المناهج الأكاديمية ومبادرات التدريب وتعزيز تبادل المعرفة وتنفيذ أنشطة مشتركة تدعم الابتكار والتقدم التعليمي والتكنولوجي”.

