بالصور: جامعة البلمند تكرّم خريجيها في دبي بحضور شخصيات لبنانية وإماراتية

نظّمت جامعة البلمند إحتفالها بخرّيجيها في حفل مميّز أُقيم في فندق سوفيتل دبي ذا بالم، برعاية وحضور سموّ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني دولة الرئيس الياس بو صعب، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، أعضاء من مجلس أمناء الجامعة، إلى جانب عدد كبير من الخرّيجين وأفراد من الجالية اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد قدّم الحفل خرّيج جامعة البلمند، الصحفي جورج موسى.

جامعة البلمند تكرّم خريجيها في دبي بحضور شخصيات لبنانية وإماراتية pic.twitter.com/qcgcUkE8gU — Cedar News (@cedar_news) November 13, 2025



وأشار معالي الشيخ نهيان إلى أن هذا الاحتفال يُعدّ تعبيرًا صادقًا عن الاعتزاز بمسيرة جامعة البلمند، وتقديرًا لرسالتها وأهدافها في خدمة المجتمع والارتقاء بالإنسان، سواء في لبنان أو في المنطقة أو في العالم أجمع، مؤكدًا أنها جامعة نشطة ومهمة تسعى نحو تحقيق التميّز في جميع برامجها، وتهتمّ غاية الاهتمام بطلبتها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بخرّيجيها، وموضحًا أنها جامعة تحرص كل الحرص على تعميق مبادئ التسامح والتكافل والتراحم ومكارم الأخلاق في كافة جوانب عملها، مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات العالمية وأسمى المبادئ الإنسانية. وقال: “إن لكم أن تفتخروا بما تحقّقه الجامعة من إنجازات متوالية، وأن تسيروا قدماً في تقديم الدعم والمساندة لها وصولًا إلى المزيد من النجاحات في الحاضر والمستقبل على السواء.”

وفي كلمته خلال الحفل، توجّه الدكتور وراق بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمرّ واحتضانها للبنانيّين، قائلاً: “نجتمع اليوم ليس فقط بهدف التلاقي مع خرّيجينا، ولكن أيضاً بهدف تقديم الشكر لبلدٍ أعطى شبابنا ما عجز وطنهم الأمّ عن إعطائه لهم: مستقبلاً مشرقاً، وحياةً كريمة.” كما شدّد الدكتور وراق على التقدّم الأكاديمي الذي حقّقته جامعة البلمند، مؤكّداً مكانتها المرموقة بين الجامعات العالمية: “إنّ جامعة البلمند أصبحت اليوم بمصاف كبرى الجامعات في العالم تحاكي التطوّر الأكاديمي بلغة الإختبار المتميّز والأبحاث المبدعة.”

أمّا الأستاذ نعيم يزبك، رئيس شركة مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، والمتحدّث باسم الخرّيجين، فقد شارك الحضور تجربته المميّزة في جامعة البلمند، معبّرًا عن إمتنانه العميق وشكره الكبير للجامعة التي كانت له بيتًا ثانيًا. وفي كلمته، توجّه إلى زملائه الخرّيجين قائلًا: “هذه الجامعة هي جامعتنا، وأينما ذهبنا يبقى من واجبنا دعمها كلٌّ بحسب قدرته وإمكاناته.”كما وجّه رسالة تقدير إلى الدكتور وراق وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدّماه من دعم ورعاية لمسيرة الجامعة وطلّابها.

تميّز الحفل بأجوائه الراقية التي أحياها الموسيقار غسان الرحباني وفرقته الموسيقية حيث شاركه الغناء كلّ من الفنانة رانيا الحاج والفنان جيلبير جلخ، وأضفيا بالموسيقى والغناء لمسة فنية مبهرة أبهجت الحضور.

