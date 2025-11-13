جمعية “جاد” توضح وتعتذر: لا شبكات محمية من ضباط أو أجهزة لبنانية

أوضحت جمعية “جاد – شبيبة ضد المخدرات” في بيان، أن “المعلومات التي رافقت المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيسها السيد جوزيف الحواط، ضمن برنامج “الملف 101″ على شاشة RED TV، والمتعلقة بالقضاء والجسم القضائي، غير صحيحة، وتؤكد أنه لا وجود لأي شبكات محمية من قبل ضباط أو أجهزة لبنانية”.

وتقدمت الجمعية “باعتذارها من الجسم القضائي عن أي تعبير قد فهم على أنه مساس به”، مؤكدة “تقديرها العميق للجهود التي تبذلها السلطة القضائية في ملاحقة المجرمين وحماية سيادة القانون وصَون العدالة، وكذلك للأجهزة الأمنية اللبنانية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولدورها الفاعل في حماية المجتمع ومكافحة آفة المخدرات”.

