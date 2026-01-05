قتيل وثلاثة جرحى في ثلاث حوادث خلال يوم واحد

أظهرت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث المرورية التي جرى التحقيق فيها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 3 حوادث في عدد من المناطق، أسفرت عن سقوط قتيل واحد وإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأفادت المعطيات بأن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحوادث واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جددت الدعوة إلى السائقين لضرورة الالتزام بقواعد السير والتخفيف من السرعة، حفاظًا على السلامة العامة.

