توم براك: على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته

شدد المبعوث الأميركي توم براك أن على لبنان أن على لبنان أن يحلّ انقساماته ويستعيد سيادته.

وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “في 23 تشرين الأول 1983، قُتل 241 من مشاة البحرية والبحارة والجنود الأميركيين، و58 من العسكريين الفرنسيين، و6 مدنيين لبنانيين عندما فجّر انتحاري ثكنات مشاة البحرية في بيروت – في واحدة من أعنف الهجمات التي استهدفت أميركيين خارج البلاد. نحن نكرّم ذكراهم من خلال تَذكُّر الدرس: يجب على لبنان أن يحلّ انقساماته الداخلية ويستعيد سيادته. لا يمكن للولايات المتحدة – ويجب ألّا تُكرّر أخطاء الماضي”.

