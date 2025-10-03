كارثة بيئية في تول: الأهالي يناشدون وزيرة البيئة ومحافظ النبطية للتدخل الفوري

ناشد أهال في بلدة تول الجنوبية، في بيان، وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، “وضع حد للكارثة البيئية والصحية التي يعانون منها جراء تسرب كميات كبيرة من مجاري الصرف وسط الابنية والمنازل السكنية منذ أسبوع ولم يحرك أحد من المعنيين ساكنا”.



ولفت الاهالي وخاصة في شارع الشهيد بلال فحص، انه و”منذ أسبوع وأثناء قيام إحدى المنظمات المختصة بنزع الالغام بالعمل في المنطقة، تسببت جرافة بأضرار في مجاري الصرف الصحي، حيث تسربت كمية كبيرة منها وتجمعت في مستنقعات عدة بمحاذاة الابنية والمنازل والمحال التجارية، مما شكل معاناة لهم جراء الروائح الكريهة المنبعثة، وما حملته أيضا من حشرات وأوبئة، وخطر على صحة الاطفال والمسنين” ، مشيرين الى انه “ومنذ وقوع هذه الحادثة لم يتحرك أحد ، لا من الجهات التي تسببت بالضرر، ولا بلدية الكفور، ولا أي جهة معنية برفع الضرر لمعالجة ما حصل”، آملين “أن تلقى صرختهم الصدى السريع لدى وزيرة البيئة ومحافظ النبطية اللتين نعرف مدى حرصهما على معالجة هذه المواضيع الانسانية والبيئية والصحية”.

