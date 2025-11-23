توقيف سوريَّين في صربا نفّذا سلب درّاجة بعد إصابة الضحية

بعد تلقّيهما تكليفًا من أحد تجّار المخدّرات، قاما بإطلاق النّار على خصمٍ له وسلبه درّاجة آليّة. وشعبة المعلومات توقفهما، وتضبط بحوزتهما كميّة من المواد المخدّرة.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة للبــــــلاغ التّالــــــي

بتاريخ 4-11-2025، وفي ساحل علما، أقدم شخصان مجهولان، على متن دراجة آليّة، على سلب درّاجة المدعو إ. ب. (مواليد عام ۱۹۸۳ فلسطيني الجنسيّة) بقوّة السّلاح، بعد أن أطلق أحدهما النّار باتجاهه من مسدّس حربي فأصاباه في صدره، ونُقِلَ إلى مستشفى لتلقّي العلاج، فيما لاذ الفاعلان بالفرار إلى جهةٍ مجهولة

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعلين، وتوقيفهما

بنتيجة التّحريّات والجهود الحثيثة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويَّتَيهما، وهما كلٌّ من

أ. ع. (مواليد عام 1996، سوري)

ح. ش. (مواليد عام 1995، سوري)

بتاريخ 14-11-2025، وبعد مراقبة دقيقة، رصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة في صربا، حيث كمنت لهما وأوقفهما، وضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات

وقد اعترفا أنّهما يروّجان المخدّرات لصالح أحد التّجار وأنّهما سلبا الدّرّاجة المذكورة بعد أن أطلقا النّار على مالكها وذلك بناءً على طلب التّاجر المذكور -لأسباب تتعلق بخلافات حول المخدّرات- مقابل تقاضيهما مكافأة على فعلتهما مبلغ ثلاثمائة دولار أميركي

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف متورطين آخرين

