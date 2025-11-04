لبنان

توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وإطلاق النار باتجاه دورية للجيش

Published: 7 hours ago
توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وإطلاق النار باتجاه دورية للجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

Join our WhatsApp group - Cedar News

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شاتيلا، المواطن (ع.ي.) المطلوب لارتكابه جرائم: تأليف عصابة اتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، السرقة، افتعال إشكالات. وخلال عملية التوقيف، أقدم أفراد عصابته على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته ونقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.

كذلك أوقفت دورية أخرى في بلدة بخعون – الضنية المواطن (م.ي.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته 3 بنادق حربية ومسدسًا.

كما أوقفت دورية أخرى في مدينة طرابلس المواطنَين (ع.ش.) و(م.ح.) لإقدامهما بتاريخ 1 /11 /2025 على رمي زجاجة مولوتوف نحو محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة سكة الشمال في المدينة.

سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 7 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى