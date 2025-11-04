توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وإطلاق النار باتجاه دورية للجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة شاتيلا، المواطن (ع.ي.) المطلوب لارتكابه جرائم: تأليف عصابة اتجار بالمخدرات وترويجها، إطلاق النار، السرقة، افتعال إشكالات. وخلال عملية التوقيف، أقدم أفراد عصابته على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته ونقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة.

كذلك أوقفت دورية أخرى في بلدة بخعون – الضنية المواطن (م.ي.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته 3 بنادق حربية ومسدسًا.

كما أوقفت دورية أخرى في مدينة طرابلس المواطنَين (ع.ش.) و(م.ح.) لإقدامهما بتاريخ 1 /11 /2025 على رمي زجاجة مولوتوف نحو محل لبيع المشروبات الروحية في منطقة سكة الشمال في المدينة.

سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.