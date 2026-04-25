توتر في الضاحية بعد موقف صاحب “حلويات الشرق”.. ومتجره في الواجهة

بعد المنشور الذي نشره صاحب “حلويات الشرق” منتقدًا الحزب في بداية الحرب، شهد متجره في الضاحية الجنوبية أجواءً متوترة، حيث بدا المشهد محاطًا بردود فعل غاضبة من بعض المواطنين. وتداول ناشطون صورًا ومقاطع تُظهر توافد عدد من الأشخاص إلى محيط المتجر، وسط حالة من الاستياء والانقسام حول الموقف الذي أعلنه.

وتعكس هذه الحادثة حالة الاحتقان الشعبي والتباين في الآراء داخل الشارع اللبناني، في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في البلاد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.