توتر طائفي يتصاعد.. وإساءة لرمز ديني مسيحي تشعل الغضب

شهدت الساحة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة تصعيدًا إعلاميًا وطائفيًا ملحوظًا، عقب انتشار فيديو منسوب لقناة LBCI اعتبره ناشطون مسيئًا لشخصية دينية ولمجموعة من الشبان المرتبطين بجبهة الجنوب. وأثار المقطع موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت مع دعوات للمحاسبة واتهامات بالإساءة المتعمدة.

في المقابل، ظهرت ردود فعل مضادة تضمنت محتوى مسيئًا لشخصية دينية مسيحية، ما زاد من حدة التوتر وأعاد الخطاب الطائفي إلى الواجهة. ويأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع أمنية وسياسية حساسة تعيشها البلاد، مع تحذيرات من أن استمرار هذا النهج الإعلامي قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وخروجه عن السيطرة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالوضع في الجنوب.

