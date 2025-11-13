تنظيم محاضر بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

‏صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة-قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:

‏نفذت مديرية جبل لبنان الاقليمية ، وبمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، كشفاً ميدانياً على المولدات الكهربائية الكائنة في مناطق الأوزاعي، حارة حريك، المريجة، والليلكي.

‏وخلال الكشف، تبيّن وجود مخالفات للتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وتمّ تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين من قبل مندوبي وزارة الاقتصاد، وهم:(ع.ح. – ب.ز. – ع.ش.- ح.ب. – ر.ب. – ع.م.)،

‏كما تمّ تنظيم محاضر عدلية بحقهم بناءً على إشارة النيابة العامة المالية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.