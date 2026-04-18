تقرير إسرائيلي: رفض عون الاتصال بنتنياهو يعزز نفوذ إيران في لبنان

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن امتناع الرئيس اللبناني جوزاف عون عن إجراء اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار انتقادات في إسرائيل، حيث اعتُبر خطوة تصب في مصلحة “حزب الله” وإيران.

وأوضح التقرير أن لبنان بات يحتل موقعاً محورياً في الصراع الإقليمي، مع تزايد ارتباطه بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، خصوصاً في ظل اقتراب انتهاء فترة التهدئة بينهما.

كما أشار إلى أن إيران ترى في لبنان ورقة أساسية ضمن استراتيجيتها، وتسعى لمنع أي تقارب بين بيروت وتل أبيب قد يؤثر على نفوذها في المنطقة.

