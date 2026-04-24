تقارير إسرائيلية: اتهامات بنهب ممتلكات مدنية في جنوب لبنان

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، استناداً إلى شهادات جنود وقادة ميدانيين، عن تسجيل حالات نهب طالت ممتلكات مدنيين في منازل ومتاجر جنوبي لبنان، في ظل ما وُصف بضعف الإجراءات الرادعة داخل الجيش.

ووفق هذه الشهادات، شملت المسروقات دراجات نارية، وأجهزة تلفزيون، وأعمالاً فنية، إضافة إلى أثاث وسجاد، حيث اعتُبرت هذه الممارسات، بحسب بعض الجنود، واسعة الانتشار وأقرب إلى السلوك المتكرر.

وأشار عدد من العناصر إلى أن نقل هذه الممتلكات كان يتم أحياناً بشكل علني خلال مغادرتهم الأراضي اللبنانية، من دون محاولات واضحة لإخفائها، ما يعكس، وفق رواياتهم، حجم الظاهرة.

كما لفتت الشهادات إلى تفاوت في مواقف القادة، بين تجاهل كامل أو الاكتفاء بإدانات شفوية من دون اتخاذ إجراءات عملية، رغم علم بعض المسؤولين بما يجري، بحسب ما ورد في التقرير.

