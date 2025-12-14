بعد توقيفه بجرائم خطِرة: تعميم صورة مشتبه به

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ، صورة الموقوف:

أ. ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني)

لإقدامه على عمليات سلب وسرقة وفرض الخوّات وتعاطي المخدّرات

لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء صورة الموقوف، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّته، الحضور إلى مركز فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرّقم: 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

