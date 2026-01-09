تعميم صورة المفقود عبد الغني نبيه صندقلي، هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: -عبد الغني نبيه صندقلي (مواليد عام 1972، لبناني) الذي غادر مكان عمله بتاريخ 7-1-2026، الكائن في محلة بربور قرب مدرسة الارشاد إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرّقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

