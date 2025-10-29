تعميم المقبولين لرتبة دركي متمرّن من الذكور والإناث

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم /17/ تاريخ 4/12/2024 القاضي بالموافقة على تطويع دركيّين متمرّنين لصالح قوى الأمن الداخلي من بين المدنيّين الذكور والإناث، ومن عناصر الخدمة الفعلية في القوى المسلّحة،

وبناء على نتائج المباراة (إختبار الرياضة البدنية والإمتحان الخطي) التي أجراها المرشحون،

تُعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن المقبولين لرتبة دركي متمرّن من الذكور والإناث.

لمعرفة المقبولين، يمكن الضغط على الرابط التالي لتحميل الملف:

رابط ملف المقبولين لرتبة دركي متمرّن من الذكور والإناث

* علماً أنه سيتم تحديد موعد الإلتحاق في معهد قوى الأمن الداخلي / عرمون لبدء الدورة في وقت يُحدد لاحقاً.

