تعميم أوصاف جثّة رجل ثمانيني يُدعى مصطفى عثمان “أبو أحمد” مجهول باقي الهويّة.. هل تعرفون أي من أقاربه؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 26-10-2025، عثر على جثّة رجل ثمانيني يُعرف باسم مصطفى عثمان (أبو أحمد) مجهول باقي الهويّة في منزله الكائن في محلّة سدّ البوشريّة / شارع شاركوتييه عون – مقابل محل حلويات MON AMOUR .

أوصاف الجثّة: رجل في العقد الثامن من العمر، طول القامة حوالَي 160 سنتم، أبيض البشرة، ضعيف البنية، أصلع الرأس، ذو لحية بيضاء

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمَّن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 884326-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

