تعميم أوصاف جثّة رجل في العقد الخامس عُثر عليه في ساحل علما، هل من يعرف عنه شيئًا؟



بتاريخ 4-10-2025، وفي محلّة ساحل علما قرب جسر الهوم سيتي، تمّ العثور على جثّة رجل مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، متوسّط الطول، معتدل البنية، حنطيّ البشرة، ذو شعر قصير لون أسود يميل إلى الشيب،

يرتدي بنطالًا من الجينز لون أزرق مع حزام بنّي، وحذاء رياضيًّا لون رمادي، وقميصًا لون أزرق.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تطلب هذه المديريّة العامّة من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة جونيه في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 910119 – 09 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.

