تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة المشرفة – الهرمل

‏صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

‏بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٥، أثناء قيام وحدة من الجيش بتنفيذ دورية في منطقة المشرفة – الهرمل، تعرّضت لإطلاق نار من الجانب السوري فردّت بالمثل على مصادر النيران من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

‏على أثر الحادثة، جرت اتصالات بين الجيش والسلطات السورية المعنية وعاد الوضع إلى طبيعته.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.