لبنان
تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار من الجانب السوري في منطقة المشرفة – الهرمل
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٥، أثناء قيام وحدة من الجيش بتنفيذ دورية في منطقة المشرفة – الهرمل، تعرّضت لإطلاق نار من الجانب السوري فردّت بالمثل على مصادر النيران من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين.
على أثر الحادثة، جرت اتصالات بين الجيش والسلطات السورية المعنية وعاد الوضع إلى طبيعته.
