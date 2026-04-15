تعاون لبناني– كويتي في صلب لقاءات الحجّار وتعزيز لدور البلديات

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، سفير دولة الكويت محمد سلطان الشرجي، في زيارة تعارف جرى خلالها التداول في التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان والمنطقة.

وشكّل اللقاء مناسبة أعرب فيها الحجّار عن تضامن لبنان مع الكويت والدول العربية الشقيقة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات. بدوره، شدّد السفير الكويتي على دعم بلاده المستمر للبنان وحرصها على أمنه واستقراره في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.

كما استقبل الحجّار المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس.

وفي سياق متصل، التقى وفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، حيث اطّلع على الواقع الميداني بعد الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرّضت لها المنطقة، مؤكداً دعم الدولة اللبنانية لدور البلديات، ولا سيما في هذه المرحلة.

