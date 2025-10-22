النواب يناقشون مع رئيس الجمهورية مشروع قانون تصويت المغتربين لإصلاح الخلل الانتخابي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، الذين دعوا الرئيس إلى طلب إعداد مشروع قانون معجّل من الحكومة وإحالته بمرسوم إلى مجلس النواب، بهدف إصلاح الخلل القائم في موضوع انتخاب اللبنانيين المنتشرين.

وأشار النواب إلى أنّ هذه الخطوة تُعتبر أساسية لإعادة الحق إلى اللبنانيين المنتشرين حول العالم، وتمكينهم من المشاركة في تقرير مصير وطنهم، مؤكّدين على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصون حقهم في المشاركة بصنع القرار الوطني.

