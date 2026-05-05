تصعيد متواصل للحزب بالمسيرات رغم وقف إطلاق النار جنوب لبنان

كشف تحليل حديث أن “حزب الله” يواصل عملياته العسكرية بوتيرة متصاعدة منذ بدء وقف إطلاق النار في 17 أبريل 2026، مستهدفًا بشكل أساسي القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأشار التقرير إلى اعتماد متزايد على الطائرات المسيّرة كأداة رئيسية في الهجمات، مقابل تراجع نسبي في استخدام الصواريخ.

وتركزت الضربات في مناطق حدودية مثل رأس الناقورة والقنطرة، حيث تشهد هذه الجبهات احتكاكًا مباشرًا مع القوات الإسرائيلية. كما سُجّل تنفيذ هجمات محدودة داخل الأراضي الإسرائيلية، استهدفت بلدات قريبة من الحدود، في إطار ما وصفه التقرير بمحاولة الحفاظ على ضغط ميداني دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

وبحسب المعطيات، بلغ عدد الهجمات نحو 19 عملية داخل إسرائيل، معظمها عبر المسيّرات، فيما قُتل 4 جنود إسرائيليين ومدني واحد منذ بدء الهدنة، في ظل استمرار الغموض في إعلان “حزب الله” مسؤوليته عن عدد كبير من العمليات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.