تصعيد إسرائيلي في لبنان: توسعة نطاق الضربات الى عمق الأراضي اللبنانية

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تعليمات للقيادة الشمالية وسلاح الجو تقضي بتوسيع نطاق الضربات الجوية لتشمل مواقع إنتاج وإمداد الطائرات المسيّرة التابعة لـحزب الله داخل العمق اللبناني، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيّرة من نوع FPV أسفرت عن مقتل جنديين ومدني خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا القرار يشكّل تحولًا في قواعد الاشتباك، إذ لم تعد العمليات العسكرية مقتصرة على جنوب لبنان، بل قد تمتد إلى مناطق أبعد شمالًا، في إطار محاولة لإضعاف ما تصفه إسرائيل بـ”التهديد المتصاعد” للطائرات المسيّرة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة التزام نسبي بعدم استهداف مناطق خارج الجنوب، رغم تسجيل خروقات متفرقة، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة دفعت الجيش الإسرائيلي إلى إعادة تقييم استراتيجيته.

وفي السياق، أقرّ مسؤول عسكري في جيش الدفاع الإسرائيلي بأن مواجهة هذا النوع من الطائرات يشكّل تحديًا معقدًا، مؤكدًا عدم وجود “حل سحري” حتى الآن، مع استمرار العمل على تطوير وسائل دفاعية جديدة.

ويعكس هذا القرار تصعيدًا إضافيًا في المواجهة على الجبهة اللبنانية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الضربات وتأثيراتها على الداخل اللبناني.

