تسهيلات لطلاب الحرب ودورتان للامتحانات الرسمية في تموز

ملخّص ما جاء في اجتماع وزيرة التربية مع اتحاد المؤسسات الخاصة:امتحانات الثانوية العامة ستُجرى في تموز مع احتمال تأجيلها أسبوعاً.

وأشارت إلى اعتماد دورتين استثنائيتين، مع ترك خيار المشاركة للطالب وفق ما يناسبه.

كما أوضحت أن المنهاج سيُحدَّد قريباً بناءً على ما تم تدريسه، مع تعميم قبل 15 أيار.

وفي ما يخص الشهادة المتوسطة، يجري بحث اعتماد اختبار وطني يُنظَّم داخل المدارس.

وأكدت اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل مشاركة الطلاب المتضررين من الحرب.

