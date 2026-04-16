ترامب: سأزور لبنان في الوقت المناسب

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيشمل “حزب الله”.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ البلدين سيتوصلان إلى اتفاق.

وأعلن أنّه سيلتقي الرئيس اللبنانيّ ورئيس الوزراء الإسرائيليّ “وقد أجريت محادثة رائعة معهما”.

وقال: “سأزور لبنان في الوقت المناسب”.

أمّا في شأن الملف الإيرانيّ، قال ترامب إنّ إيران مستعدة اليوم لفعل أمور رفضتها، أمس.

وأضاف: “لست متأكدًا ممّا إذا كان يتعين تمديد وقف إطلاق النار”.

وأكّد أنّهم يحرزون تقدمًا كبيرًا.

واعتبر أنّه ينبغي للبابا ليو “أن يدرك أنّ إيران تشكل تهديدًا للعالم”.

وأعلن ترامب أنّ الاجتماع التالي مع إيران قد ينعقد مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ترامب: “يبدو أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران”.

وأضاف: “لدينا إعلان قويّ جد بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية”.

وشدد على أنّ إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب وأنّه في حال التوصّل إلى اتفاق فستنخفض أسعار النفط وكذلك التخضم.

