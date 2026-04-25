تحرّك قضائي مرتقب بشأن “الحرس الثوري” في لبنان

علم مصادر أن وزير العدل عادل نصّار شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على أنه لم يعد مسموحًا تحويل لبنان إلى قاعدة عسكرية مرتبطة بالدفاع عن إيران، مؤكدًا ضرورة حماية لبنان من تداعيات العدوان، ومن التضحية بأمن اللبنانيين خدمةً لمصالح خارجية.

وبحسب المعلومات، يعمل الوزير بجهد شخصي، ومن خلال تقارير أمنية ودبلوماسية واردة، على إعداد ملف متكامل حول الوضعية الأمنية لـ الحرس الثوري في لبنان وطبيعة نشاطه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وتشير المعطيات إلى أن هذا الملف قد يشكّل وثيقة متكاملة من المفترض أن يطّلع عليها أصدقاء لبنان، بهدف تكوين صورة واضحة ودقيقة عن الواقع القائم.

