تحذير من الحاج حسن: الرد على الخروقات “آتٍ” والدعوة للحذر في الجنوب

حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، معتبراً أنها تشكّل خرقاً واضحاً للهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً.

وأكد أنّ حزب الله “لن يقبل بعودة الأمور إلى ما قبل الثاني من آذار”، مشدداً على أن هذه الخروقات “لن تبقى من دون رد”، وأن قرار الرد مرتبط بالتوقيت والشكل الذي تراه المقاومة مناسباً.

وفي الشق الإقليمي، أشار إلى أنّ ما يجري، خاصة في مضيق هرمز والتوترات المرتبطة بـإيران، يعكس ما وصفه بـ“نمط الانقلابات” على التفاهمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، داعياً إلى الحذر والاستعداد.

كما جدّد رفضه لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنها قد تُدخل لبنان في “مآزق خطيرة” تمس سيادته.

وختم بتوجيه نداء إلى الأهالي بعدم التسرع في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، مشدداً على ضرورة “الحذر… الحذر”، في ظل استمرار التوترات الميدانية.

