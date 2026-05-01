تجميد زيارة عون إلى واشنطن وسط غموض بشأن وقف النار

أفاد مصدر واسع الاطلاع أن المساعي لترتيب زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة مجمّدة حالياً، في ظل مخاوف من عدم تحقيق مكاسب ملموسة. وبحسب المعطيات، يبدي عون حذراً من زيارة قد تنتهي بلقاء أو صورة مع بنيامين نتنياهو من دون تقدم واضح في ملفي وقف إطلاق النار والانسحاب.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الأميركي أبلغ عون بعدم وجود ضمانات للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار قبل زيارة واشنطن، مؤكداً أن مسألة الانسحاب ستبقى ضمن إطار المفاوضات وليس خطوة مسبقة لها.

