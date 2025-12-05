ندوة “تاريخ الموارنة” في جديدة المتن بحضور نخبة أكاديمية

نظّمت “مركزية مسيحيي المشرق” مساء أمس ندوة في مقر بلدية جديدة المتن بعنوان “تاريخ الموارنة” حاضر فيها الدكتور الياس القطّار، من ضمن سلسلة المحاضرات عن “تاريخ المسيحية في لبنان” في حضور النائب السابق فريد الياس الخازن، وعدد من الشخصيات الاكاديمية والفكرية والاعلامية.

استهلت الندوة بالنشيد الوطني، ثم القت الدكتورة جاندارك صقر كلمة رحبت فيها بالدكتور المحاضر وبالحضور وشددت على أهمية الموضوع.

صادر

ثم ألقى عضو الهيئة الادارية الدكتور منير صادر كلمة وقدم المحاضر فقال: ترحب بكم مركزية مسيحيي المشرق في المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات ” تاريخ المسيحية في لبنان وتسعد بمشاركة حضرة الدكتور الياس داوود القطار مشرّحا تاريخ الموارنة في لبنان”.

وأشار الى أن “مركزية مسيحيي المشرق تنشط في لبنان منذ العام ٢٠٠٧ وقد حصلت على العلم والخبر عام ٢٠٠٨ وهي جمعية عابرة للطوائف المسيحية كما مثيلاتها في المشرق وهي تهدف إلى: تثبيت مسيحيي المشرق في أراضيهم ودعم عودة المهاجرين وتحسين العلاقات بين الطوائف المسيحية في لبنان وتقوية العلاقات بين المسيحيين المشرقيين. وتعمل في لبنان على مساحة الوطن و تتعاون في نشاطها مع جمعيات محلية وأجنبية، وتقوم المركزية وضمن إمكانياتها بتجذير المواطن في أرضه مؤمنة المستلزمات لذلك. كما تعدّ المركزية مؤتمرا مشرقيا تشارك فيه المركزيات في فلسطين و الأردن ومصر وسوريا والعراق ولبنان، وتعقد المؤتمرات مداورة في عواصم البلدان المشاركة حسب الوضع الأمني المستجد في مشرقنا غير المستقرّ. وتنظم المركزية لقاءات شبابية كان آخرها في دير الشهيدين بهنام وسارة في العراق، وهي تعدّ حاليا لقاء شبابيا يجمع الشباب السوري واللبناني. عندما باشرت جمعيتنا بسلسلة المحاضرات هذه كانت تهدف إلى تعريف المسيحيين على تاريخهم بشكل علمي و موضوعي ولتضع المحاضرات في متناول التلاميذ والطلاب والمسيحيين عامة كي يبقوا قريبين من جذورهم، ويعملوا على تثبيتها في لبنانهم ومشرقهم و من أجدر من الدكتور الياس داوود القطار بتقديم هذا الزاد اليوم وهو المؤرخ والباحث والمتعاطي مع التاريخ كعلم وليس كوجهة نظر”.

القطار

ثم القى الدكتور القطار محاضرته التي تناول فيها الموارنة من النشأة حتى قيام دولة لبنان الكبير، حيث انطلق من تاريخ الموارنة في القرون الوسطى ، أولا من النشأة حتى قدوم الفرنجة الصليبيين الى المشرق، أصلهم ونشأة الطائفة، وعن القديس مارون وتلاميذه، والنشأة والانتقال والمردة الجراجمة. ثم انتقل للحديث عن تاريخ الموارنة في ظل العهد الفرنجي الصليبي، وعن الحملات الفرنجية باتجاه القدس، ومدى صحة مساندة الموارنة لها وانشاء كونتيسة طرابلس، وانتشار الموارنة وعلاقتهم مع الفرنج.

