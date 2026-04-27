لبنان

تأجيل محاكمة نوح زعيتر وآخرين في بيروت

Published: dayين ago
قررت محكمة الجنايات في بيروت إرجاء جلسة محاكمة نوح زعيتر وعدد من المتهمين في قضية الاتجار بالمخدرات، وذلك إلى شهر تشرين الأول المقبل.
وبحسب المعلومات، جاء قرار التأجيل نتيجة عدم اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال المحاكمة في هذه المرحلة، ما دفع المحكمة إلى تحديد موعد جديد للجلسات.
وتُعد القضية من الملفات البارزة المرتبطة بجرائم المخدرات في لبنان، وسط متابعة قضائية مستمرة للإجراءات المرتبطة بها.

