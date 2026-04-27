تأجيل محاكمة نوح زعيتر وآخرين في بيروت

قررت محكمة الجنايات في بيروت إرجاء جلسة محاكمة نوح زعيتر وعدد من المتهمين في قضية الاتجار بالمخدرات، وذلك إلى شهر تشرين الأول المقبل.

وبحسب المعلومات، جاء قرار التأجيل نتيجة عدم اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال المحاكمة في هذه المرحلة، ما دفع المحكمة إلى تحديد موعد جديد للجلسات.

وتُعد القضية من الملفات البارزة المرتبطة بجرائم المخدرات في لبنان، وسط متابعة قضائية مستمرة للإجراءات المرتبطة بها.

