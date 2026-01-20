لبنانفيديو

بالفيديو: العثور على  صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب في بلدة بيوت السياد

بيوت السياد

افادت” الوكالة الوطنية للاعلام” بالعثور على  صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب في بلدة بيوت السياد جنوب صور، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

