بيصور تحتفل بالميلاد: لقاء جامع يرسم الفرح على وجوه 250 طفلًا

أحيت شبيبة مار مارون – بيصور- في قضاء جزين، لقاء ميلادياً ضمّ 250 طفلاً من اطفال البلدة والقرى المجاورة، في حضور راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار والنائب الأسقفي العام المونسنيور مارون كيوان والنائب الأسقفي الخاص وخادم الرعية المونسنيور عبده ابو كسم، والقيّم الابرشي الخوري مدلج تامر.

تضمّن اللقاء جولة في قطار الميلاد في ارجاء البلدة، ثم ريسيتالاً ميلادياً قاده المايسترو مارون غسطين، والمرنّمة جنفياف غسطين، بمشاركة الاهالي واطفالهم الذين انشدوا اناشيد ميلادية.

بعدها انتقل الاهالي الى قاعة الكنيسة حيث قدّم شبيبة بيصور مسرحية الميلاد، تبعتها اغاني ورقصات ورسومات على الوجوه وعرض ترفيهي.

وفي ختام اللقاء ، تمّ توزيع الهدايا على الاطفال بأسمائهم وبحسب اعمارهم.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.