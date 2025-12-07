بيروت تضيء شجرة الميلاد في ساحة الشهداء بحضور رسمي وشعبي واسع

أضاءت بلدية بيروت شجرة الميلاد، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف، في حفل أقيم مساء اليوم في ساحة الشهداء، في حضور الوزير شارل الحاج ممثلا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء: التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل نصار، السياحة لورا لحود، الذكاء الاصطناعي وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والنواب السادة: فؤاد مخزومي، غسان حصباني، نديم الجميّل، جهاد بقرادوني، بولا يعقوبيان، ادكار طرابلسي، نقولا الصحناوي، هاغوب تريزيان، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، سفير فرنسا هيرفي ماغرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان وحشد من الفاعليات.

بداية النشيد الوطني، فكلمة لرئيسة المهرجانات والسياحة في مدينة بيروت لينا سنو قالت فيها: “بعد غياب اكثر من سبع سنوات تحمل شجرة الميلاد قصتنا، هذه السنة هي سنة السياحة والمهرجانات والاحتفالات.ثم فيديو عن بيروت المدينة التي مرت بأزمات وخسارات والتي تقوم وتكمل، ومن روحها جمعنا لولو الشرق الأوسط لنخلق شجرة تشبهها، شجرة رمز القوة والنقاء والسلام كما أوصانا البابا لاوون في زيارته الى لبنان”.

زيدان

وتحدث رئيس بلدية بيروت ابراهبم زيدان، فقال: “نلتقي اليوم في هذا المساء لنضيء معا شجرة الميلاد رمز السلام ولنجدد رسالة هذه المدينة التي لا تزال تنبض بالحياة وتتمسك بالأمل. بيروت مدينة النور والتعددية والانفتاح، تعلمنا في كل موسم ميلاد ان القوة الحقيقية تكمن في وحدتنا، وأن جمالها يكتمل عندما نجتمع حول ما يوحدنا وهي ومجبتنا لعاصمتنا واصرارنا على النهوض بها وبأهلها، بيروت التي مرت بالكثير لا تزال تعرف كيف تبتسم، وتقاوم، وكيف تنبض الحياة في كل شارع وزاوية فيها، بيروت ليست حجارة ولا مبان فقط، بيروت هي أنتم، انتم نبض بيروت ومحبتكم لها ولبعضكم، وأصراركم الا تنطفىء هذه المدينة. هذه الشجرة رسالة بأن نور بيروت لا ينطفىء، وأننا قادرون دائما على ان نخلق مساحة فرح. ونجدد التزامنا بخدمة المدينة وبناء مستقبل يليق بأبنائها وتقديم الأفضل لأهلها”. وتقدم بالشكر “لكل من ساهم بتنظيم هذا الحدث. في هذا الموسم المبارك “متمنيا” أن يعم السلام في بيوتكم وأن يحمل الميلاد والخير والطمأنبنة لكل عائلة”.

عبود

والقى المحافظ عبود كلمة أعلن فيها أن “هذه الساحة شهدت احداث حزينة حصلت في لبنان خلال السنوات السبع الماضية، من تظاهرات وانقسام سياسي وغيره ادى الى موت المدينة، واليوم بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، ها هي الساحة تعود مجددا لتنبض بالحياة حيث تجمعنا اليوم لاضاءة شجرة الميلاد المركزية، هناك الكثير من أشجار الميلاد تضاء في بيروت هذا العام، ولكن لهذه الشجرة رمزية خاصة بأنها شجرة بلدية بيروت، شجرة الدولة والسلطة التي هي على علاقة مع الشعب، شجرة اعادة بناء مدينة بيروت ولها قيمة رمزية وهي تعطي الاشارة لاعادة احياء وسط بيروت وقلبها اي ساحة الشهداء، ومن ضمنها هذه القاعة التي تباركت باستقبال قداسة البابا الاسبوع الماضي, وستشهد هذه الساحة مباشرة العمل بحديقة الرئيس جوزاف عون وهي مستوحاة من ساحة البرج في مرحلة الستينات، واعادة بناء هذه الساحة لها رمزية خاصة وستكون للمرة الاولى تشبه مدينة بيروت بجمالها واناقتها”، وتوجه بالشكر لمطارنة بيروت ولكل الحضور.

بعد ذلك قدم كورال الجامعة الأنطونية ترانيم ميلادية بالمناسبة. ثم تمت اضاءة الشجرة، واطلقت الألعاب والمفرقعات النارية، وتم استعراض مواكب ميلادية. وفي الختام قدمت فعالية “بيروت ترنم” حفلا ميلاديا أدته جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة الاب توفيق معتوق.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.