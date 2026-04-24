بيان من قوى الأمن لسالكي الأوتوستراد من الدورة حتّى شكا

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

1 – ستقوم وزارة الأشغال العامة والنقل عبر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة الحُفَر على الطريق الساحلي الممتد من محلة الدورة باتجاه طرابلس (المسلك الشرقي) بتاريخ 24-04-02026، وعلى المسلك الغربي بتاريخ 25-04-2026، اعتبارًا من الساعة 09،00 صباحًا ولحين الانتهاء، من كل يوم عمل.

2 – ستقوم وزارة الأشغال العامة والنقل عبر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة الحُفَر على امتداد الأوتوستراد الدولي الممتد من المدفون حتى شكا (المسلك الشرقي) بتاريخ 24-04-02026، وعلى المسلك الغربي بتاريخ 25-04-2026، اعتبارًا من الساعة 09،00 صباحًا ولحين الانتهاء، من كل يوم عمل.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأشغال.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

