بو عاصي يفجّر موقفاً حاداً ضد بري والحزب

ذكر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي في مقابلة على تلفزيون “الجديد” مع الإعلامية ريف عقيل، أن “خيار الرئيس نبيه بري في الزمن السوري كان عند كل إستحقاق سوري بإمتياز، وهو يتبع اليوم الخيار الإيراني للحفاظ على مكاسبه ليس إلا”، معتبرا انه “يظهر انفتاحا بالشكل، لكن خياره محسوم منذ البدء، إنطلاقا من مصالحه وليس عن قناعة. هو يعتبر أن هناك مقايضة بينه وبين “حزب الله”، أي، إنت بحاجة الى كرافاتي وأنا بحاجة الى سلاحك، وبالتالي نتكامل في تقاسم المناصب والمكاسب”، معتبرا ان “الثنائي” يطرح نفسه كمدافع عن المكون الشيعي، فيوحي له بأنه مهدد وهو الضمانة، كما يوهمه بشعور التفوق على باقي المكونات وفائض القوة”.

واذ ذكر بو عاصي بـ”ما فعله الرئيس بري بـ”حزب الله” عام 1988″، قال: “بعدما انتهى الرئيس السوري حافظ الأسد من ضرب منظمة “التحرير الفلسطينية” في ما عرف بـ”حرب المخيمات” بواسطة حركة “أمل”، شن الأسد حرب إلغاء على “حزب الله” بواسطة بري أيضا وهذا ما عرف بـ”حرب الاخوة”. سقط جراء هذه المواجهات نحو 2500 قتيل و7500 جريح. وقد يعيد الرئيس بري الكرة فينقض على “حزب الله” مجددا إن شعر أن الحزب ضعف وبإمكانه وراثته. وانا لا أستبعد ذلك البتة”.

ولفت الى أن “هناك عدم اقتناع دولي بجدية لبنان في نزع سلاح الحزب، فالولايات المتحدة الاميركية تقول ان ما يجري من قبل لبنان غير كاف وذلك يحتم ضربة إسرائيلية، وفي هذه الحال لا تطلبوا مني التدخل”، ورأى أن “الاخطر هو ربط الولايات المتحدة الاستمرار في تسليح الجيش اللبناني وتدريبه بسحب سلاح الحزب شمال وجنوب الليطاني، وفي هذا الإطار تندرج إلغاء زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة”.

واوضح أن “من يحدد حجم حزب الله السياسي هم الناخبون ولكن لا مكان لمنظومته العسكرية والأمنية”.

وردا على سؤال، جزم بو عاصي أن “الجميع يريد الإزدهار للجنوب ولكن لا أحد يستطيع ان يفرض علينا إقامة مناطق إقتصادية”.

وعن المفاوضات بشكل عام، أوضح بو عاصي أن “التفاوض يتم في حالتين، إما في حال توازن القوى بين الطرفين المتقاتلين دون أفق سياسي وإما في حال انعدام موازين القوى فيكون التفاوض للحد من الخسائر”.

وإذ سأل: “هل نحن اليوم في حالة توازن قوى مع إسرائيل عسكريا وأمنيا واقتصاديا ودبلوماسيا؟”، قال: “بالطبع لا، وبالتالي علينا التفاوض وتحمل المسؤولية حماية لبلدنا ولشعبنا”.

وعن العلاقات مع إيران، قال: “لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي منا كل التقدير والاحترام كشخص وكممثل للخط السياسي لـ”القوات اللبنانية”. في ما خص موقفه الاخير من إيران. فهو نابع من تدخلها العسكري والسياسي المكشوف في لبنان. تؤكد إيران دعمها الكامل لـ”الحزب” وتتدخل في شأننا الداخلي فـ”شو خص إيران بالداخل اللبناني؟”. يواصل الإيراني سياسة التذاكي من خلال تصريحات متناقضة وهذا الأمر غير مقبول من قبلنا بتاتا”.

وعن “اليونيفيل”، أكد بو عاصي أن “دورها انتهى بسبب عدم وفاء لبنان الرسمي بالتزاماته وعدم الدفاع عنها بعد اعتداءات متكررة”.

وعن الانتخابات النيابية، لفت بو عاصي إلى أن “الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها”، موضحا ان “المشكلة هي في المادة 112 ونسعى إلى تعديلها، ان من خلال اقتراح تقدمنا به في مجلس النواب، او مشروع تقدم به وزراؤنا في مجلس الوزراء. هذا حق لنا على أن تبت الهيئة العامة بالأمر وليس الرئيس بري الذي يختزل اليوم مجلس النواب والنواب وناخبيهم”، وقال: “الانتشار اللبناني يطالبنا بأحقية قدرته على التصويت لصالح 128 نائب في الداخل. جبران باسيل مدعوما من الحزب والحركة هو من أصر على خلق الدائرة 16 خلافا لطلب اللبنانيين في الخارج”.

وختم مشيرا الى أن “الناس مذبوحة إقتصاديا ومعيشيا وإجتماعيا، وكلمة حرب باتت تتكرر بكل بساطة وكأنها أمر طبيعي، في حين أن هذه الكلمة خطيرة جدا وتحمل في طياتها الموت والدمار ولا يجب أن نتقبل بأنها خيار من ضمن خيارات أخرى. سوف نقوم كـ”قوات لبنانية” بكل شيء لتفادي وقوع حرب دون أفق يكون ضحيتها شعبنا المنهك اصلا”.

