بلدية ميفوق وجمعية “مشوار لبنان” تنظم نشاط “نركض بالأمل.. لنزهر بالحياة” للتوعية بسرطان الثدي والمشي في الطبيعة

نظمت بلدية ميفوق – وجمعية “مشوار لبنان” بالتعاون مع “مبادرة جذور ورؤيا” نشاطاً بيئيا، صحيا، رياضيا دعما لحملات التوعية والكشف المبكر على سرطان الثدي عنوانه “نركض بالأمل … لنزهر بالحياة” برعاية وزارتي السياحة والزراعة ومديرية الدفاع المدني.



النشاط بدأ بحملات توعية وارشاد عن كيفية الحد والتخفيف من مخاطر سرطان الثدي وغرس شجرة أرز في بلدية ميفوق – القطارة، وشمل مسارات سير وركض في الطبيعة لمسافتي 5 و 10 كيلومترات، وبمشاركة عدائي أندية من مختلف الأقضية اللبنانية وذلك انطلاقا من ساحة بلدية ميفوق – القطارة جبيل.



تقدمت الحضور مُمثلة وزيرة السياحة لورا لحود ماغي شليطا أبو رجيلي ، والمهندسة سحر ناصر مُمثلةً وزير الزراعة نزار هاني، العميد الركن سابا الهاشم ممثلاً قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، مدير عام الدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، رئيس بلدية ميفوق القطارة الدكتور بشير الياس وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، رئيسة جمعية “مشوار لبنان” هلا قسيس، وممثلو جمعيات وأندية رياضية .



بداية بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة ترحيب من الإعلامي الزميل شربل ضرغام، تلته ريتا يعقوب الناجية من سرطان الثدي والتي قدمت شهادة حياة مؤثرة وتحدثت خلالها عن تجربتها الشخصية ودعت جميع السيدات لإجراء الفحوصات الدوري .

وتحدثت رئيسة الجمعية المنظمة عن “أهمية التواصل بين بلدات لبنان وعلى التعاون بين الإدارات الرسمية والمجتمع المدني لدعم النشاطات الهادفة إلى الحد من مخاطر سرطان الثدي”.

بدوره أشار المدير العام للدفاع المدني العميد الركن خريش إلى أن “التفاعل بين الإنسان والطبيعة يشكل أسساً صلباً بمهمة الدفاع المدني”. وأكد على أهمية مثل هكذا نشاطات بهدف تعزيز ثقافة السلامة والوعي البيئي .



رئيس بلدية ميفوق – القطارة الدكتور الياس قال: “هذا النشاط لا يقتصر على كونه حدثا رياضيا وبيئيا وصحيا واجتماعيا، بل هو يتماشى مع دراسات طبية حديثة خلُصت إلى أن المشي والركض في الطبيعة هما وصفة طبية تساهم بالتخفيف والحد من الأمراض وتعالج الصحة النفسية الجسدية.

الكلمة الختامية كانت للمهندس حبيب خطار الذي قدم شرحاً مُسهباً عن حملة Life coaching، و عرض لفيديو تحفيزي للمشاركة بالنشاط من قبل السيدة بشرى سيلاني، و عرض تفصيلي لسبل التوعية من محضر من قبل الدكتور توفيق عواد، ومن ثم وزعت قسائم مجانية لاقامة فحوصات الثدي الشعاعية وهي تقدمة من مستشفيات واطباء شاركوا في هذا النشاط .

وهنا الفائزون والفائزات في سباقات الركض:

5 كيلومترات رجال: باتريك ضو (فتري) ، يليه دومينيك ضو( فتري) وأكرم فتوح (الجيش اللبناني). فئة 55 – 59 سنة: بسام ديب (رابطة قدامى القوى المسلحة).



وعن فئة السيدات جاءت بالمرتبة الأولى لارا ضو ( فتري)، أمام أنطوانيت حاتم (الدفاع المدني) . فئة القدامى 70 – 75 سنة: لور أبي حنا (ساقية الخيط) .



سباق 10 كيلومترات:

الذكور لعمر 20 سنة: سعد منذر (راشيا تيم) امام رامي رزق (سترايف تو وان)، وحسام ابو حسون ( راشيا تيم ).

وعن فئة 20 – 29 سنة: شربل فحل(عداء حر).

فئة 40 – 44 سنة:

دافيد دكاش (سترايك تو وان). فئة 45 – 49: حمزة شعار (أنترليبانون) وأحرز لقب أسرع عداء في السباق، وتلاه أوسي الخويري(نادي السفارة الأميركية) . فئة 50 – 54 سنة: أديب زهرا (راشيا تيم) .



فئة 55 – 59 سنة: جوزف أبي خليل (فورتي ستيغريس جونية)، امتم عبدالله خزعل (أنتر ليبانون)، وسعيد توبة (راشيا تيم).

فئة 60 – 64 سنة: علي حجازي (راشيا تيم) . فئة 65 – 69 سنة: الدكتور محمد بصار (راشيا تيم) .

السيدات فئك 20 – 29 سنة: هيلينا ضو (فتري).

فئة 45 – 49 سنة: حنان عبد الخالق (راشيا تيم) امام لارا روفايل (حرة).

فئة 70 – 75 سنة: الأولى تيريزا سركيس.

اشرفت على السباقات لجنة تحكيم تشكلت من مروان عازار وميليسا صفير ومنسق النشاطات ومستشار جمعية “مشوار لبنان” ماجد كرم، بمواكبة من الدفاع المدني والجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني وشرطة بلدية ميفوق – القطارة.

